Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 64-Jähriger mit 1,46 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Ziegenmarkt 02.07.2019, 03.47 Uhr

Die Polizei in Helmstedt erhielt am frühen Dienstagmorgen gegen 03.47 Uhr einen Hinweis, dass in der Straße Ziegenmarkt eine stark alkoholisierte Person in einem blauen Skoda umherfahren würde. Als die Ordnungshüter zum angegeben Ort fahren, treffen sie tatsächlich einen blauen Skoda an, der die Straße Ziegenmarkt befährt. Die Beamten stoppen das Fahrzeug und kontrollieren den Fahrzeugführer. Dabei handelt es sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Helmstedt. Auf Nachfrage, ob er alkoholische Getränke zu sich genommen habe meint der 64-Jährige, dass er drei Bier getrunken habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,46 Promille. Daraufhin wurde dem 634-Jährigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich demnächst wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss vor Gericht verantworten müssen.

