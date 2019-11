Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Am Wochenende kam es in Clausthal zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen durch Reifenstechen. An einem in der Mühlenstraße geparkten Opel Insignia wude in der Zeit von Samstag, d. 16.11.2019, 16.00 Uhr bis Sonntag, gg. 10.30 Uhr, seitlich in den vorderewn rechten Reifen eingestochen. Bei einem VW-Transporter, der von Freitag, d. 15..11.2019, 16.00 Uhr bis Montag, 07.00 uhr, in der Berliner Straße zum Parken abgestellt war, wurde in den vorderen linken Reifen eingestochen. An zwei weiteren Reifen wurde hier noch die Luft abgelassen. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.. 05323 / 94110-0. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell