POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am 28.11.2018 gegen 16.40 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Mundenheimer Straße in Richtung Adlerdamm. An der Ampel Mundenheimer Straße/Adlerdamm bog er in den Adlerdamm ab und übersah dabei eine 55-jährige Fußgängerin, die bei grün über die Fußgängerampel ging. Sie wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Anke Buchholz

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell