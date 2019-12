Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hundsangen (ots)

Am 23.12.2019, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Landesstr. 312 zwischen Hundsangen und Weroth in Fahrtrichtung Weroth. Auf diesem Teilstück überholte sie ein bislang unbekannter Pkw. Nach dem Wiedereinscheren des überholenden Pkw kam die Pkw-Fahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der überholende Pkw setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten und sich um die verunfallte Pkw-Fahrerin zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0.

