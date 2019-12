Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Geschädigter gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch erschien ein 62-jähriger Papenburger auf der Wache des Polizeikommissariats Papenburg und teilte den dortigen Beamten mit, dass er gegen 17:30 Uhr in Papenburg, Umländerwiek, rechts einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Demnach sei er mit seinem Außenspiegel gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestoßen. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Die Polizei Papenburg (04961/9260) sucht nun den Geschädigten dieses Pkw bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

