Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Aggressiver Mann randaliert in Geschäft und greift im Anschluss Polizeibeamte an

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Am 13.12.2019, gegen 15 Uhr, wurde dem Polizeirevier Lörrach mitgeteilt, dass in einem Geschäft in der Turmstraße in Lörrach ein Mann auf Personen und Sachen losgehen würde. Der Störenfried konnte durch Polizeibeamte angetroffen und aus dem Geschäft begleitet werden. Als ein Polizeibeamter die Rückkehr der Person in das Geschäft verhindern wollte, schlug die Person nach dem Polizisten. In der Folge konnte die Person trotz Gegenwehr überwältigt und schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat er auch gegen eine Polizeibeamtin, welche leicht verletzt wurde. Weiter wurden die Polizeibeamten während den Maßnahmen durchgehend beleidigt.

Der 50-Jährige wird nun wegen mehreren Delikten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Stand: 09:55 Uhr

FLZ/as (rl)

