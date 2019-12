Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Stühlingen

Freiburg (ots)

LKR W-T

- Stühlingen

Am Freitagabend gegen 17 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines schwarzer Audi A3 die L 169 von Bonndorf kommend in Richtung Stühlingen. In der Doppelkurve kurz vor dem Ortseingang Stühlingen kam ein Lieferwagen mit Pritsche bergwärts gefahren. Eine auf der Ladefläche nicht ordnungsgemäß gesicherte, ca. 2m² große Baustellenabsperrung fiel in der Kurve von der Ladefläche und beschädigte den Audi im Frontbereich. Der Audi-Fahrer wartete zunächst vor Ort und stellte zusammen mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer, der gerade noch rechtzeitig vor dem Hindernis anhalten konnte, die Baustellenabsperrung zur Seite an die Leitplanke. Als eine Streife die Örtlichkeit wenige Minuten später erreichte, war die Baustellenabsperrung nicht mehr da. Das Polizeirevier Waldshut (Tel. 07751 8316 531) sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit einen Lieferwagen mit Pritsche und orangefarbenen Baustellenabsperrungen im Bereich Stühlingen gesehenen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können.

Stand: 09:45 Uhr

FLZ/as (rwt)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell