POL-VIE: Brüggen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der Landstraße

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der L373, der Straße Happelter Heide, am Donnerstagmittag schwer verletzt worden.

Gegen 12.35 Uhr war nach den bisherigen Ermittlungen ein 61-jähriger Brüggener auf der Happelter Heide unterwegs aus Richtung Boisheim kommend in Richtung Born. Aus einem Wirtschaftsweg kommend wollte eine 81-jährige Deutsche aus Viersen nach links in Richtung Boisheim abbiegen. Dabei übersah sie nach Zeugenangaben offensichtlich den für sie von links kommenden Brüggener auf der L373 und fuhr auf die Landstraße. Dort prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Viersenerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Brüggener musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die L373 ist aufgrund der Reinigungsarbeiten zur Stunde noch zwischen der Abzweigung Kindt und dem Kreisverkehr Born in beiden Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an./hei (1240)

