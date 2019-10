Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer - dieser stürzt und wird leicht verletzt

Schwalmtal: (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr ist ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Schwalmtal auf der Roermonder Straße bei einem Unfall leicht verletzt worden. Er war gerade aus Richtung Amern kommend in den Kreisverkehr mit der Lüttelforster Straße eingefahren und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt wieder verlassen, also auf der Roermonder Straße ortseinwärts weiterfahren. Eine 31-jährige Deutsche aus Schwalmtal übersah den Radfahrer offenbar und fuhr von der Lüttelforster Straße aus ebenfalls in den Kreisverkehr hinein. Der Radfahrer bremste stark und kam auf der nassen Straße zu Fall, ohne dass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam./hei (1238)

