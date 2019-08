POL-LM: Pressemeldung vom 10.08.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.

PKW beschädigt und geflüchtet, Limburg, Wasserhausweg, Parkplatz unterhalb der Lichfield-Brücke, Donnerstag, 08.08.2019, 18:30 Uhr bis Freitag, 09.08.2019, 15:30 Uhr

Das Fahrzeug (Mini Cooper) stand auf dem Parkplatz am Wasserhausweg. Vermutlich beim Ein-/Ausparken touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den PKW und beschädigte diesen im Bereich der Heckklappe und der hinteren Stoßstange. Anschließend verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den rund 2000.- Euro teuren Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06431 91400 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

2.

PKW beschädigt und geflüchtet, Limburg, Westerwaldstraße 111, Parkplatz der Zulassungstelle, Freitag, 09.08.2019, 07:55 Uhr bis 09:00 Uhr Das Fahrzeug (VW UP) stand auf dem Parkplatz gegenüber des Elektronikmarktes Medi Max. Vermutlich beim Ein-/Ausparken links neben dem PKW, beschädigte der Unbekannte die Fahrertür. Anschließend verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den rund 300.- Euro teuren Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06431 91400 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen

3. Diebstahl von Bargeld, Süßigkeiten und alkoholischen Getränken aus dem Stadtarchiv / Schloss Limburg Limburg, Mühlberg 3, Mittwoch, 07.08.2019 bis Freitag, 09.08.2019, 10:00 Uhr Der Innenhof des Gebäudekomplexes ist frei zugänglich. Unbekannte lösten das Toilettenfenster des Scheunenanbaus, in welchem eine portugiesische Vereinigung untergebracht ist, aus der Arretierung und gelangte auf diesem Weg in das Gebäude. Dort wurden neben 50 Euro Bargeld auch Süßigkeiten und alkoholische Getränke entwendet. Zudem wurden an mehreren Türen des Stadtarchives massive Hebelspuren festgestellt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

4

Diebstahl von zwei Mountainbikes aus einem Fahrradkeller, Limburg, Dr.-Wolff-Straße 4 a, Samstag, 03.08.2019 bis Donnerstag, 08.08.2019 Unbekannte entwendeten aus dem Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses zwei Mountainbikes. Die Fahrräder waren zusätzlich mit einem Spiralschloss gesichert. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

