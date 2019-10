Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Senior wird beim Einkaufen bestohlen: Dieb hebt anschließend Bargeld ab

Willich: (ots)

Opfer eines Taschendiebs wurde ein 82-jähriger Willicher am Mittwoch gegen 10:00 Uhr beim Einkaufen im LIDL-Discounter in Willich. Der Senior stellte an der Kasse fest, dass ihm jemand seine Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen hatte. Den Diebstahl hatte er nicht bemerkt. Beim späteren Sperren der ebenfalls gestohlenen Bankkarte teilten die Bankmitarbeiter mit, dass mit der Karte um 11:05 Uhr einige hundert Euro Bargeld von einem Automaten in der Nähe von Düsseldorf abgehoben hatten. Leider hatte der ältere Herr die Geheimnummer als Telefonnummer "getarnt" mit im Portemonnaie. Die Kripo bittet um Hinweise auf den Diebstahl und appelliert: Taschendiebe sind meist Profis und kennen die "Tarnungen" der Geheimnummern sehr genau. Bitte bewahren Sie daher die Geheimnummern niemals zusammen mit der Bankkarte auf!/ah (1237)

