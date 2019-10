Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbruch

Willich: (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher, um in ein Einfamilienhaus auf der Straße Sürdespick einzubrechen. Die Diebe gelangten am Mittwoch zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr in den Garten des Hauses und hebelten eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1235)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell