POL-GÖ: (578/2019) Unfall auf der A 7 bei Nörten-Hardenberg - Drei PKW-Insassen verletzt

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und Northeim-West Donnerstag, 17. Oktober 2019, gegen 08.20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBRG (jk)- Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 in Richtung Hannover sind am Donnerstagmorgen (17.10.19) gegen 08.20 Uhr drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach derzeitigen Ermittlungen geriet ein auf dem Überholfahrstreifen fahrender 29 Jahre alter Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte mit einem Autotransporter aus Sachsen-Anhalt. Der PKW drehte sich anschließend um 180 Grad und prallte entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mit der rechten Fahrzeugseite in die Betonschutzwand. Der 54 Jahre alte LKW-Fahrer hielt auf dem Standstreifen an.

Bei dem Unfall wurden der 29 Jahre Golf-Fahrer und ein 27 Jahre alter Mitfahrer leicht, der 36 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt. Letzterer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 27-jährige Insasse und der schwer verletzte 36-Jährige wurden anschließend in die Göttinger Universitätsklinik transportiert.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die A 7 in Richtung Norden ab der AS Nörten-Hardenberg bis gegen 09.55 Uhr voll gesperrt. Die VIA Niedersachsen leitete den Verkehr ab. Es bildete sich ein Stau von in der Spitze rund sieben Kilometern Länge, der sich gegen 11.15 Uhr wieder vollständig aufgelöst hatte.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro.

An der Unfallstelle waren insgesamt 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Northeim und Nörten-Hardenberg sowie mehrere Rettungswagen im Einsatz.

