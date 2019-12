Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Haagen: Autofahrer gehen nach Verkehrsvorgang aufeinander los

Freiburg (ots)

LANKREIS LÖRRACH

Am 13.12.2019, gegen 17.30 Uhr, befuhren zwei Autos die Freiburger Straße. Da sich eine Autofahrerin über das Verhalten des vor ihr fahrenden Autos geärgert hat, stieg sie an einer Ampel aus und Ohrfeigte den Autofahrer. Dieser wiederum verfolgte das andere Auto im Anschluss. In der Folge kam es in der Straße "Röttelnweiler" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden und dem Mann der Autofahrerin. Hierzu machen beide Parteien unterschiedliche Angaben über die Geschehnisse, weswegen Zeugen gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Lörrach unter 07621/176-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 09:45 Uhr

FLZ/as (rl)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell