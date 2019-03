Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Anhänger umgekippt - Ausfahrt gesperrt

A63 Rheinhessen (ots)

Zu schnell war ein 21-jähriger aus dem Hochschwarzwald, als er am Montagvormittag mit seinem Gespann die Autobahn A63 an der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim verlassen wollte. Sein Pkw geriet ins Schleudern und der Anhänger kippte um. Erst mit Hilfe eines aus der Firma des 21-Jährigen herbeigeschafften Krans gelang es, den Anhänger wieder aufzurichten. Die Ausfahrt musste für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

