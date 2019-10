Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am 08.05.2019, 15:30 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter ein Lotto-Toto-Geschäft, das in einem Lebensmittelmarkt an der Schwerter Straße angesiedelt ist. Während ein Täter die Verkäuferin ablenkte, entnahm der andere drei Tabakdosen aus der Auslage und entfernte sich, ohne zu bezahlen. Der Beutewert beträgt rund 40 Euro. Eine Richterin ordnete die Veröffentlichung des Überwachungsvideos an. Die Polizei Hagen fragt: Wer kennt die Täter? Hinweise können unter 02331-986-2066 weitergegeben werden.

Hier der Link zu den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl

