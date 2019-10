Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht mit über einem Promille

Hagen (ots)

Eine 58-jährige Frau rangierte am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, auf einem Parkplatz an der Elseyer Straße auf einem Kundenparkplatz. Dabei beschädigte sie mit ihrem Hyundai ein geparktes Auto und entfernte sich zu Fuß. Ein Mitarbeiter eines Elektrofachmarktes hatte den Vorfall bemerkt und die Besitzerin des beschädigten Golf auf die Unfallflucht aufmerksam gemacht. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass die mittlerweile zurückgekehrte Hyundai-Fahrerin über 1,1 Promille in der Atemluft aufwies. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.500 Euro.

