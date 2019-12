POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsisiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis Neckarzimmern: Einbruch in Bootswerft In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Faltbootwerft in Neckarzimmern in der Hauptstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen ein Fenster zur Lagerhalle auf und erbeuteten drei Bootsmotoren und eine geringe Menge Bargeld. Das Verladen der drei Bootsmotoren dürfte evtl. aufgefallen sein. Wer in der Nacht zum Sams-tag etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter Tel.Nr. 06261/8090 zu melden.

Main-Tauber- Kreis Wertheim: Motorradfahrer auf Spessartbrücke gestürzt und schwer verletzt Samstagmittag befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Marktheidenfeld die Spessartbrücke aus Wertheim kommend in Richtung Kreuzwertheim. Auf der nassen Fahrbahn kam er in der Rechtskurve der Brückenauffahrt mit seinem Kraftrad Suzuki zu Fall und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort krachte er frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW Toyota, der von einem, ebenfalls 18-Jährigen, aus Kreuzwertheim gelenkt wurde. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen, unter anderem mehrere Beinfrakturen, zu. Der 15-jährige Sozius aus Marktheidenfeld blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen betrug jeweils etwa 3.000,-- EUR. Die Spessartbrücke war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

