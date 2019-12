POL-HN: PP Heilbronn, Stand 20.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Landkreis Heilbronn Gemarkung Erlenbach: Fontalzusammenstoß Am Freitag, 06.12.2019, gegen 17.04 Uhr, befuhr eine 71-jährige mit ihrem Pkw Skoda Fabia die B39 von Heilbronn kommend in Richtung Weinsberg. Nach dem Schemelsbergtunnel kam sie aus bislang nicht geklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert fron-tal mit dem entgegen kommenden Pkw DB, B-Klasse, einer 31-jährigen. Es entsteht ein ge-schätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die DB-Fahrerin, ihre 2-jährige Tochter sowie der 32-jährigeBeifahrer wurden durch den Un-fall leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde mit mehreren Frakturen in ein Klinikum verbracht.

