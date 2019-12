POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: Polizist verletzt

Ein Polizist wurde bei einem Einsatz am Donnerstagabend in Wertheim leicht verletzt. Eine Streife war gegen 22 Uhr wegen einer Auseinandersetzung gerufen worden. Ein 36-Jähriger bedrohte seine Lebensgefährtin mit einem Messer und ging die Frau körperlich an. Da der Mann äußerst aggresiv agierte und einem erteilten Verweis aus der Wohnung mehrfach nicht nachkam, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen sperrte sich der Mann mit allen ihm zur verfügung stehenden Mitteln und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Am Ende waren vier Beamte nötig um den Mann zur Räson zu bringen. Er verbrachte die Nacht in der Zelle.

Adelsheim: Geschädigte gesucht

Der Fahrer eines BMWs hat am Donnerstagabend in Adelsheim einen Unfall provoziert. Der 38-Jährige war gegen 21.20 Uhr auf der Lachenstraße unterwegs, als er auf Höhe der Kirche sein Fahrzeug unvermittelt auf die Fahrbahnmitte lenkte und dann dort weiterfuhr. Eine entgegenkommende Seat-Fahrerin erkannte dies noch rechtzeitig und verhinderte durch rasches Ausweichen einen frontalen Zusammenstoß. Trotzdem kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der Lenker des BMWs fuhr danach einfach weiter. Durch die aufmerksame Unfallgegnerin, die sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der BMW jedoch schnell an der Adresse des Halters ausgemacht werden. Die Schäden am Fahrzeug passten zum Unfallgeschehen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Autofahrern, die eventuell von der Fahrweise des 38-Jährigen betroffen waren. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden

Obrigheim: Auf den Hund gekommen

Ein Familienhaustier wurde am Donnerstagmorgen in Obrigheim zum Wachhund. Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 7.10 Uhr und 9.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Luss" ein. Sie hebelten die Terassentüre auf und betraten das Wohnzimmer. Hier wurden sie wahrscheinlich vom hinzukommenden und bellenden Hund der Familie überrascht und flüchteten ohne Beute wieder auf dem gleichen Weg. Die Tat fiel auf, weil eine Bekannte der Familie den Hund im Freien herumlaufen sah und daraufhin die Eigentümer verständigte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Mosbach: Räuber ausgetrickst

Ein 21-Jähriger war Donnerstagnacht auf dem Nachhauseweg als eine Gruppe Unbekannter ihn um sein Geld bringen wollte. Gegen 22.40 lief der Mann durch den Elzpark in Mosbach, wo er auf drei junge Männer traf. Man kam ins Gespräch und die Gruppe lief mit dem Studenten über die Fußgängerbrücke in Richtung der Straße "an der Bachmühle". Hier kesselten die Unbekannten den 21-Jährigen ein und verlangten Geld von ihm. Als dieser die Situation im Gespräch klären wollte verpasste ihm der Rädelsführer unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf. Der Angegriffene nutzte darauf einen Trick um zu entkommen. Er teilte den Tätern mit kein Geld dabei zu haben und dieses erst am Automaten holen zu müssen. Die Männer gingen darauf ein und ließen den Stundenten vorauslaufen, woraufhin dieser die Beine in die Hand nahm und flüchtete. Die Angreifer werden als sündländische Typen beschrieben, alle etwa 1,75 Meter groß und eher stämmig. Der Rädelsführer trug einen Vollbart, die anderen beiden einen Dreitagebart. Zeugen, die die drei beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Nummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

