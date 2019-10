Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Linksabbieger stößt mit überholendem Pkw zusammen

Herford (ots)

(kup) Am Montag (30.09.), um 17.50 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Mann aus Bünde mit seinem weißen VW Caddy auf der Bielefelder Straße in Richtung B239. An dritter Position hinter ihm, fuhr ein 29-jähriger Mann aus Herford einen schwarzen Alfa Romeo. Auf Höhe der Straße Am Schachtsiek bog der Bünder nach links ab. Gleichzeitig scherte der Alfa-Fahrer aus und überholte die vor ihm fahrenden Autos. Im Bereich der Einmündung stießen der abbiegende und der überholende Verkehrsteilnehmer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Herforders aus. Dabei verletzte er sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein PKW erlitt Totalschaden und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

