Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw Komplettentwendung - Unbekannte stehlen BMW X5

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (29.9.), um 19.30 Uhr, und Montag, um 5:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW X5 ohne Kennzeichen an der Bauvereinstraße. Die 37-jährige Ehefrau des Besitzers hatte den schwarzen Wagen zuletzt am Sonntagabend vor dem Haus parken gesehen. Als ihr 39-jähriger Mann am frühen Montagmorgen zur Arbeit fahren wollte, war das Auto verschwunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

