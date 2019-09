Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW kollidieren auf regennasser Fahrbahn

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Sonntag (29.9.), um 11:40 Uhr, fuhr eine 21-jährige Frau aus Rödinghausen mit ihrem PKW auf der regennassen Kahle-Wart-Straße in Richtung Kirchlengern. Auf derselben Straße in Richtung Lübbecke fuhr ein 42-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in einem Opel Zafira. Im Kurvenbereich zwischen den Einmündungen zu den Straßen Dünner Feldweg und Thalenhorst verlor die junge Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren weißen Audi A1. Sie fuhr auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer aus Kirchlengern zusammen. Dabei verletzte sie schwer. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin des Unfallgegners wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Unternehmen abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe verschmutzten die Straße, sodass die Feuerwehr hinzugezogen wurde und sich um die Sicherung kümmerte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 30.100 Euro.

