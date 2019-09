Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz wegen angeblichem Schusswaffengebrauch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 02.09.2019 gegen 20:30 Uhr, teilte eine 64-jährige Frau aus Lindenberg der Polizei über Notruf mit, dass ihr Lebensgefährte im Besitz einer Schusswaffe sei und er derzeit in der Wohnung damit schießen würde. Aus dem Mehrfamilienhaus, in dem die Anruferin wohnt, gingen allerdings keine weiteren Notrufe ein. Sie selbst öffnete den eintreffenden Beamten die Haustür. Sie konnte auf Nachfrage den am Notruf geschilderten Sachverhalt allerdings nicht widergeben. Der Lebensgefährte, der durch den Einsatz scheinbar geweckt wurde, erschien ebenfalls an der Haustür. Die Wohnung wurde mit Einverständnis nach der angeblichen Waffe durchsucht. Es gab keine Hinweise auf eine Schusswaffe oder deren Gebrauch. Es stellte sich heraus, dass der geschilderte Sachverhalt nicht der Realität entsprach und die Frau bereits wegen ähnlicher Vorfälle aktenkundig ist.

