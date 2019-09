Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verdächtige Personen im Gewerbegebiet kontrolliert - Betäubungsmittel gefunden

Grünstadt, Ferdinand-Porsche-Straße - 03.09.2019, 03:30 Uhr (ots)

Nach Mitteilung einer Streife der Autobahnpolizei Ruchheim wurden zwei Personen im Bereich Ferdinand-Porsche-Straße / Obersülzer Straße kontrolliert. Sie führten mehrere leere Taschen und Rucksäcke mit sich und hatten Taschenlampen dabei. Auch machten sie widersprüchliche Angaben, woher sie kommen und was sie am Kontrollort zu suchen haben. Bei der Durchsuchung der Personen und eines mitgeführten PKW wurden ein Joint und Tütchen mit weißlichen Anhaftungen gefunden, was auf Amphetamin hindeutete. Einer hatte auch weißes Pulver in seiner Nase. Die Personen, ein 30- und ein 39-Jähriger aus Eisenberg, waren der Polizei nicht unbekannt - sie hatten Vorstrafen u.a. wegen Eigentumsdelikten.

