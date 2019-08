Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Innerstädtischer Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Rheydt, 10.02.2019, 14:40 Uhr, Hugo-Junkers-Str. (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignet sich auf der Kreuzung Hugo-Junkers-Straße/Scharmannstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Erste Rettungsmaßnahmen konnten direkt von einem vorbeikommenden Einsatzmittel der Feuerwehr eingeleitet werden. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall verletzt, so dass sie von den Rettungskräften der Feuerwehr notfallmedizinisch versorgt werden mussten. Anschließend wurden die beiden Patienten in geeignete Notfallkliniken transportiert.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug und zwei Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie ein Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: HBM Ulrich Heß

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell