Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Einbeck (ots)

Dassel 13.06.2019, 18:00 Uhr - 14.06.2019, 20:30 Uhr

Am Donnerstag den 13.06.2019 stellte ein 24jähriger Dasselaner seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Hotels im Stadtgebiet ab. Als er am nächsten Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter ein Loch in die Heckscheibe geschlagen hat. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro Die Polizei in Dassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Telefon 05564-2227 zu melden.

