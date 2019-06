Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Arbeitsgeräte aus Baucontainern gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 8:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Theodor-Heuss-Anlage/Ecke Gartenschauweg zwei Baucontainer auf und stahlen daraus Arbeitsgeräte im Wert von über 3.000 Euro. Während sie an einem Container das Vorhängeschloss geknackt hatten, hebelten sie am anderen gewaltsam ein Fenster auf. Mit einer elektrischen Säge, zwei Trennschleifern, zwei Motorsägen und einem Presslufthammer machten sie sich dann aus dem Staub.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

