POL-WOB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg: Polizei hat nach nächtlichem Tötungsdelikt in Vorsfelde Mordkommission eingerichtet

Wolfsburg-Vorsfelde, Meinstraße 13.08.19, 22.00 Uhr

Am späten Dienstagabend wurden in Vorsfelde zwei Schwerstverletzte im Alter von 30 und 31 Jahren albanischer Herkunft blutüberströmt aufgefunden. Da noch in der Nacht der 30-Jährige in einer Braunschweiger Klinik seinen Verletzungen erlag, hat die Polizei eine Mordkommission gebildet. Bei den Verletzungen handelt es sich um Schussverletzungen, daher gehen die Beamten von einem Gewaltverbrechen aus. Der 31-Jährige wird weiterhin im Wolfsburger Klinikum medizinisch betreut.

Der Notruf eines Passanten erreichte die Einsatzzentrale der Polizei um 22 Uhr. Polizisten fanden daraufhin in einem Wohnhaus den 31-Jährigen und auf der Meinstraße in unmittelbarer Nähe den 30-Jährigen. Die Ermittler erhoffen gemeinsam mit der Staats-anwaltschaft Braunschweig weiteren Aufschluss durch eine beantragte Obduktion des Opfers. Das Geschehen am Tatort und die Hintergründe stellen sich für die Beamten der Mordkommission sehr unklar dar. Daher setzen die Ermittlungsbehörden, die zur Stunde in alle Richtungen ermitteln, auf weitere Zeugen, die zum Ablauf in der Meinstraße im Bereich des Schützenplatzes zwischen 20 Uhr und 22 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

