POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Neuenstadt: Frontalzusammenstoß

Zwei Verletzte und zwei Totalschäden waren die Folgen eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Neuenstadt-Bürg. Kurz vor 14.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Golf in Bürg in Richtung Neuenstadt. Vor einer scharfen Linkskurve am Ortsende kam sein PKW aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem VW Crafter eines entgegenkommenden 34-Jährigen frontal zusammenstieß. Der Crafter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Lenker des Golfs wurde vermutlich schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße zwischen Bürg und Neuenstadt musste bis in die Abendstunden gesperrt werden. Da Betriebstoffe ausliefen, war auch die Feuerwehr Neuenstadt im Einsatz. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Ursache des Unfalls ein medizinischer Notfall bei dem Golf-Fahrer sein könnte.

