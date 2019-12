POL-PDLD: B10 und A65 - Schlangenlinien und ihre Folgen

Polizeidirektion Landau

Gleich zwei Meldungen gingen bei der Polizeiinspektion Edenkoben hinsichtlich schlangenlinienfahrender Fahrzeugführer ein. In beiden Fällen konnte die Ursache für die Fahrweise festgestellt werden Im ersten Fall wurde am 07.12.2019 gegen 11:55 Uhr ein schlangenlinienfahrender PKW auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe gemeldet. Besagter PKW konnte an der Raststätte Pfälzer Weinstraße West einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Fahrweise begründete sich damit, dass die 58-jährige Toyota-Fahrerin während der Fahrt Nachrichten auf ihrem Handy schrieb. Auf die Toyota-Fahrerin wird nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zukommen. Im zweiten Fall wurden am 07.12.2019 um 15:40 Uhr ein schlangenlinienfahrender Transporter gemeldet, welcher die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens befahren würde. Der Transporter konnte schließlich in Alberweiler einer Kontrolle unterzogen werden. Auf seine Fahrweise angesprochen gab der 52-jährige Fahrer an, dass er während der Fahrt mit dem Handy telefoniert habe. Dies war aber nur die halbe Wahrheit, durch die eingesetzten Beamten konnte zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Genanntem Fahrer wurde sodann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

