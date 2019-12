Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Hausbesitzer verjagt Einbrecher, Polizeihubschrauber im Einsatz

Schwegenheim (ots)

Zwei Einbrecher verschafften sich am Abend des 07.12.19 gegen 18:40h Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Schwegenheim. Sie flüchteten, nachdem sie mitbekamen das jemand im Hause ist. Mehrere Polizeifahrzeuge und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de melden.

