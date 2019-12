Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freitag, 06.12.2019, 15:21 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletztem Radfahrer

Landau, Hainbachstraße (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person kam es am Freitagnachmittag in der Hainbachstraße in Landau. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer wollte vom Parkplatz des ehemaligen Sanitätshauses Strack auf die Hainbachstraße einfahren und übersah hierbei einen 70-jährigen Radfahrer welcher nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,15 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die weitere Fahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Zusammenstoß eine leichte Gehirnerschütterung sowie mehrere Prellungen an den Beinen zu. Vermutlich ist es nur dem Umstand, dass er einen Helm trug, zu verdanken, dass er keine schwereren Verletzungen davontrug.

