Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freitag, 06.12.2019, 17:08 Uhr Renitenter Ladendieb mit Hilfe von aufmerksamen Bürgern gestellt

Landau, Kronstraße (ots)

Am frühen Freitagabend konnte ein flüchtender 28-jähriger Ladendieb aus dem Rhein-Pfalz-Kreis nach fußläufiger Verfolgung gestellt werden. Zuvor war er im Drogeriemarkt Müller aufgefallen, als er Parfum im Wert von 870 Euro zunächst beiseiteschaffte, um noch im Laden die Verpackungen zu entfernen. Nach Ansprache durch den Ladendetektiv zeigte er sich zunächst renitent und flüchtete dann schließlich fußläufig aus dem Geschäft in Richtung Weihnachtsmarkt. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Dieb, vor allem dank einer aktuellen telefonischen Beschreibung des Fluchtweges durch mehrere aufmerksame Passanten, schlussendlich in der Badstraße stellen.

