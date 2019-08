POL-WE: Eigentümer des Jet-Boots ermittelt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Eigentümer des Jet-Boots ermittelt

Gedern/Frankfurt: Der Besitzer eines Jetbootes aus Frankfurt kam erholt aus seinem Urlaub zurück als er feststellen musste, dass sein Boot aus der Kruppstraße in Bergen-Enkheim während seiner Auszeit gestohlen wurde. Trotz genauer Nachschau, war es dort nicht auffindbar, weshalb der Mann sich zum 18. Polizeirevier begab, um Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten.

Noch während er den Sachverhalt zu Protokoll gab, erinnerte sich einer der Kollegen des Reviers, dass die Wetterauer Kollegen den Besitzer eines Jetboots suchen. Dies fiel in Gedern auf, war dort auf einem Anhänger abgestellt. Die Gesamtumstände warfen eine Menge Fragen auf, u.a. nach dem Besitzer des Bootes. In einer Pressemeldung bat die Wetterauer Polizei um Hinweise von Zeugen. Der Frankfurter Schutzmann suchte das Bild aus der Pressemeldung hervor und der glückliche Anzeigenerstatter erkannte darauf sein Boot wieder. Nach Abschluss der Untersuchungen am sichergestellten Boot wird er es wieder in Empfang nehmen können. Die Ermittlungen zum Diebstahl und dem verdächtigen Anhänger dauern an. Ein ausdrücklicher Dank geht an die zahlreichen Hinweisgeber, die die Polizei Mittelhessen bei ihrer Suche nach dem Besitzer des Boots unterstützten.

