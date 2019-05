Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 17.05.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Unbekannte zerkratzen PKW

Ort: Hillesheim, Martinstraße

Zeit: 15.05.2019, 22.00 Uhr bis 16.05.2019, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten die Beifahrertür eines in der Martinstraße abgestellten PKW Subaru, Modell Forester. Der Besitzer hatte ihn am Mittwoch in unbeschädigtem Zustand abgestellt und entdeckte am anderen Morgen den Schaden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Unbekannte entwenden Roller, Polizei sucht Zeugen

Ort: Gerolstein, Am Rasbach

Zeit: 15.05.2019, 16.00 Uhr bis 16.05.2019, 10.30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zunächst einen Motorroller, der vor einem Anwesen abgestellt war. Das Lenkradschloss wurde beschädigt und anschließend wurde das Zweirad über einen Wanderweg entlang des Sportplatzes in Richtung Kyllweg geschoben. In einem Hanggelände schubste man ihn schließlich dort hinunter. Der Roller wurde dabei erheblich beschädigt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Gerolstein, 06591-95260.

Ereignis: Motorradfahrer leicht verletzt

Ort: Hillesheim, Kringsgarten

Zeit: 16.05.2019, 18.13 Uhr

Ein 18-Jähriger aus der VG Gerolstein befuhr die Straße "Am Alten Born" in Richtung Kreuzung Kringsgarten. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin näherte sich mit ihrem PKW zur gleichen Zeit, aus dem Kringsgarten kommend. Vermutlich wurde der herannahende Kradfahrer zu spät erkannt, die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

