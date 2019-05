Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus in Bullay geklärt

Zell (Mosel) (ots)

Anfang Mai 2019 kam es am Bahnhofsgelände in Bullay zu mehreren Sachbeschädigungen, es wurden unter anderem zwei Busse angegangen, sowie ein privater Pkw aufgebrochen. Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei Zell und Trier konnten nun zwei Jugendliche aus dem Bereich Trier als Täter aufgegriffen werden, welche die Taten gestanden. Zudem konnte ein Handy-Diebstahl in der gleichen Nacht geklärt werden, dieser wurde ebenfalls durch einen der Täter verübt. Die Polizei Zell bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen Zeugenaufrufe der Bürger nach der ersten Pressemitteilung.

