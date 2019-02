Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad-Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Samstag (16.02.2019). gegen 14.50 Uhr, kam es auf der Straße Ibacher Mühle in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich eine Motorradfahrerin schwer verletzte. Die 26-Jährige fuhr in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer in Richtung Dönberg, als sie mit ihrer Suzuki in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden BMW einer 49-Jährigen frontal zusammen. Eine dahinter fahrende 52-Jährige, die ebenfalls der Gruppe Motorradfahrer angehörte, stürzte in der Folge mit ihrer Kawasaki, verletzte sich jedoch nicht. Die 26-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für circa zwei Stunden gesperrt werden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell