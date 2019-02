Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (16.02.2019), gegen 10.10 Uhr, kam es auf der Nevigeser Straße in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich ein Zweiradfahrer schwer verletzte. Der 38-Jährige kam mit seiner Suzuki nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Citroen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und er musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (sw)

