Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerverletzte Fußgängerin nach Unfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute (15.02.2019), gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Freiligrathstraße in Wuppertal zu einem Unfall mit einer Fußgängerin, die sich dabei schwer verletzte. Die 83-Jährige überquerte die Fahrbahn, als sie der Mercedes einer 63-Jährigen erfasste, die in Richtung Untere Lichtenplatzer Straße fuhr. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Freiligrathstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

