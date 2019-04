Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Garage brennt vollständig aus

Beim Brand einer Garage in der Adolf-Kolping-Straße in Osterburken wurde am Donnerstagmittag eine Person leicht verletzt. Diese wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 11.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehren aus Osterburken und Buchen waren mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude neben der Garage verhindern. An der Garage selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Als Ursache wird heiße Asche vermutet.

