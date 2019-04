POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Nach Unfall weggefahren

Einfach weggefahren ist ein Unbekannter am Mittwochabend in Öhringen nachdem er mit seinem Auto einen Unfall verursacht hatte. Die Besitzerin eines VW Golf stellte diesen gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Schillerstraße ab. Als sie gegen 19.50 Uhr an ihr Auto zurückkehrte, war es beschädigt. Offensichtlich war jemand an dem VW hängen geblieben, machte sich aber aus dem Staub ohne sich um den enstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, denen der Vorfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

