Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht bei Parkplatzrempler

Edenkoben (ots)

Am 06.12.2019 parkte die 53-jährige Mazda-Fahrerin auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Edenkoben. Im Zeitraum von 14 Uhr - 14:30 Uhr beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken der unbekannte Unfallverursacher den genannten Mazda und machte ich anschließend aus dem Staub. Am PKW Mazda entstand Schaden in Höhe von 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) in Verbindung zu setzen.

