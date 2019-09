Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in das Jugendhaus in der Lilienthalstraße Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Sinsheimer Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über ein Fenster stiegen in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter in das Jugendhaus in der Lilienthalstraße ein und versuchten im Innern weitere Türen zu öffnen. Dies misslang allerdings, so dass die Unbekannten lediglich die Abstellkammer durchsuchten, bisherigen Erkenntnissen zufolge aber nichts entwendeten.

Die Ermittlungen der Polizei sind aktuell noch im Gange. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/6900 zu melden.

