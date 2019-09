Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Rad kontra Auto

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag ein 33-jähriger Radfahrer. Der aus Wiesloch stammende Mann befuhr kurz nach 16 Uhr den Radweg parallel zur Walldorfer Straße und achtete beim Einfahren in die Impexstraße nicht auf die bevorrechtigte 29-jährige Opel Meriva-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß; es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Radfahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, wurde aber von einem Zeugen "gestellt" und aufgefordert, zurückzukehren. Er sieht einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen.

