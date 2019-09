Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn

Rhein-Neckar-Kreis

Uneinsichtiger Kirchweih-Besucher wird renitent

Eschelbronn (ots)

Dem 40-jährigen musste durch die Polizei am Samstagabend ein Platzverweis erteilt werden, da er stark alkoholisiert war und andere Kirchweih-Besucher belästigte. Dem Platzverweis kam er allerdings nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Er zeigte sich weiterhin uneinsichtig und wehrte sich gegen die Maßnahme, wodurch ein Beamter so schwer verletzte wurde, dass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Außerdem beleidigter der 40-jährige die Beamten mehrfach. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Rausch durfte er anschließend im polizeilichen Gewahrsam ausschlafen.

