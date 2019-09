Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Reifen geparkter Autos zerstochen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Reifen zweier in der Schollstraße geparkten Autos stachen in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter platt, so dass den Geschädigten Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Abgestellt waren die Autos in der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim ermitteln wegen Sachbeschädigung und nehmen unter Tel.: 06201/10030 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell