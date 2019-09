Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Einbruch in der Hildastraße Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Samstagmittag in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hildastraße. Zwischen 12 und 13.30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu der Erdgeschosswohnung und durchwühlten im Innern diverse Behältnisse. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde allerdings nichts gestohlen. Der an der Türe angerichtete Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen oder Bewohner des Hauses, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

