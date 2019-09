Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Gespann kippte zur Seite - Sperrung der Straße für ca. zwei Stunden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizei und Freiwillige Feuerwehr Reihen mussten am Samstag gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall in der Ernst-Wegenroth-Straße ausrücken. Ein 34-Jähriger war mit seinem VW samt Anhänger, auf welchem sich ein Radlader befand, auf der L 592 von Ittlingen in Richtung Reihen unterwegs, als er kurz nach dem Ortsschild in einer Rechtskurve aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in die Böschung geriet. Das Gespann kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Aus dem Bagger lief das komplette Benzin aus, welches in das Erdreich sickerte. Die Freiwillige Feuerwehr Reihen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz. Zur Bergung des Gespanns mittels Kran war die Sperrung der Fahrbahn für rund zwei Stunden erforderlich. Eine Besatzung des Polizeireviers Eppingen unterstützte zudem die Sinsheimer Kollegen. Sachschaden dürfte in Höhe von 1.000 Euro entstanden sein.

