POL-ME: Brand an der Daniel Goldbach Straße - Polizei geht von Brandstiftung aus - Ratingen - 1908091

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits berichtete, kam es am frühen Donnerstagmorgen des 15.08.2019, gegen 03:15 Uhr, zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft an der Daniel Goldbach Straße in Ratingen. Der Brandort wurde nach dem Ende der Löscharbeiten sofort von der Kriminalpolizei beschlagnahmt und konnte zwischenzeitlich von Experten des zuständigen Kommissariats 11 in Mettmann sowie einem Brandgutachter untersucht werden. Dabei kamen die Brandermittler zu dem Ergebnis, dass das Feuer im vierten Obergeschoss von einem oder mehreren unbekannten Tätern mutwillig gelegt wurde. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat ergaben sich bislang nicht. Der entstandene Gebäude- und Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000,- Euro. Die polizeilichen Ermittlungen und Vernehmungen zum eingeleiteten Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

